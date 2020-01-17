"نيكي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 15 شهراً

مباشر: أغلق مؤشر "نيكي" الياباني جلسة اليوم الجمعة عند أعلى مستوى في 15 شهراً، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي إضافة إلى ضعف قيمة العملة المحلية للبلاد.

وتخلصت الأسواق من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد التوقيع الرسمي من جانب الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما أن تراجع حالة عدم اليقين جراء التوترات في الشرق الأوسط عززت الطلب على الأصول الخطرة من قبل المستثمرين وعززت آمال انتعاش النمو والطلب العالمي.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تباطأ اقتصاد الصين خلال عام 2019 بأكمله من 6.6 بالمائة إلى 6.1 بالمائة وهي أدنى وتيرة نمو في حوالي ثلاثة عقود.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.5 بالمائة ليغلق عند 24041.3 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الجاري، فإن المؤشر الياباني شهد مكاسب بنحو 0.8 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 1735.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بشكل هامشي 0.05 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 110.22 ين.