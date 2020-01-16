أخبار عاجلة

بالفيديو : وسط انتشار أمني كثيف.. محتجون أمام مصرف لبنان في بيروت -
إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

Google+ Print
محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس المتوقع.

كما صعد النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من المتوقع، في حين تراجعت ثقة بناة المنازل الأمريكية من أعلى مستوى في 20 عاماً.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في البيت الأبيض بالأمس.

وبموجب الصفقة، وافقت الصين على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.

وبحلول الساعة 6:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1136 دولار، في حين ارتفع بنحو 0.2 بالمائة أمام عملة اليابان ليسجل 110.13 ين.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 1.3073 دولار، بينما استقرت هبطت أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9646 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 97.316 بعد أن كان متراجعاً عند 97.085.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بدء إجراءات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

بدء إجراءات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب