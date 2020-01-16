محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس المتوقع.

كما صعد النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من المتوقع، في حين تراجعت ثقة بناة المنازل الأمريكية من أعلى مستوى في 20 عاماً.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في البيت الأبيض بالأمس.

وبموجب الصفقة، وافقت الصين على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.

وبحلول الساعة 6:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1136 دولار، في حين ارتفع بنحو 0.2 بالمائة أمام عملة اليابان ليسجل 110.13 ين.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 1.3073 دولار، بينما استقرت هبطت أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9646 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 97.316 بعد أن كان متراجعاً عند 97.085.