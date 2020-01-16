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ارتفاع الأسهم والليرة التركية بعد قرار خفض الفائدة

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ارتفاع الأسهم والليرة التركية بعد قرار خفض الفائدة ارتفاع الأسهم والليرة التركية بعد قرار خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم التركية إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الخميس، كما صعدت العملة المحلية بعد قرار البنك المركزي في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.

وتجددت رغبة المستثمرين في سوق الأصول الخطرة بعد أن قرر صناع السياسة النقدية في تركيا تنفيذ تخفيضاً آخر في معدل الفائدة، وهي الخطوة الخامسة من نوعها على التوالي.

وجاء قرار البنك المركزي التركي بخفض 75 نقطة أساس في معدل الفائدة بما يتوافق مع توقعات المحللين؛ ليضاف إلى 1200 نقطة أساس تم تقليصها منذ يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية العام.

وأدى تراجع معدلات الفائدة في العام الماضي إلى تباطؤ جاذبية معدلات الفائدة على الودائع، مما يضاعف من تأثير المعنويات على المخاطرة وزيادة الأرباح في سوق الأسهم.

وبحلول الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" في بورصة إسطنبول بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 122.352 ألف نقطة بعد أن وصل إلى 122.482 ألف نقطة في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.8504 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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