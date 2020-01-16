ارتفاع هامشي للأسهم اليابانية بالختام بعد تطورات تجارية واقتصادية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل هامشي في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

وكان أمس الأربعاء، شاهداً على توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، وهي الخطوة التي من شأنها تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين.

ولكن تخفيف التعريفات على الجانب الصيني تم إرجاؤه إلى المرحلة الثانية من الصفة التجارية والتي من المقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وعلى الجبهة الاقتصادية، شهدت طلبيات الآلات الأساسية في اليابان نمواً بنحو 18 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ليكون الصعود الأول في خمسة أشهر.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليغلق عند 23933.1 نقطة.

في حين انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 1728.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتصعد العملة الخضراء إلى 109.97 ين.