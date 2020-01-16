مؤسس تويتر يحسم الأمر فيما يتعلق بإضافة زر لتعديل التغريدات

أكد المؤسس المشارك لشركة تويتر ورئيسها التنفيذي (جاك دورسي) أن الشركة لن تمنح المستخدمين إمكانية تحرير التغريدات بعد نشرها، ليعطي بذلك جوابًا شافيًا طال انتظار المستخدمين له منذ سنوات.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر منذ تأسيسه في عام 2006 بتمكينهم من تحرير التغريدات بعد نشرها، وذلك على غرار مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك فيسبوك، ولكن الشركة كانت في كل مرة تتحدث عن إمكانية التفكير في الأمر.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة عقدها دورسي عبر قناة Wired على يوتيوب، أجاب رئيس تويتر عن العديد من الأسئلة، بما في ذلك إمكانية إضافة زر للتحرير في عام 2020. ولكنه در بالقول: “الجواب لا”.

وعند سؤاله عن تقييد عدد حروف التغريدات، أشار دورسي إلى أن تويتر أُطلقت لتكون بديلًا عن الرسائل النصية، وقد كان عدد الحروف المسموح بها في الرسائل 140 حرفًا، وقد وجدت الشركة أن هذا التقييد أثمر إبداعًا واختصارًا في التغريدات، ولكنها قررت لاحقًا مضاعفة عدد الحروف ليصبح 240 حرفًا، وهو ما يعتقد أنه مفيد لكثيرين، وفي حال لم يكن هذا العدد كافيًا، فما على المستخدم إلا ربط أكثر من تغريدة معًا.

وعن سبب رفض إضافة زر للتحرير إلى التغريدات، فقد أوضح دورسي ذلك بالقول: إن تويتر بدأت كمنصة للرسائل النصية، وكما هو معلوم، فإن الرسائل النصية التي تُرسل لا يُتراجع عنها، أما الآن فإن تعديل التغريدات سيؤثر على إعادة التغريد، فلو أن مستخدمًا نشر تغريدة، ثم قرر بعد أن أعاد المستخدمون الآخرون نشرها تعديلها، فإن هؤلاء المستخدمين سيكونون قد أعادوا نشر تغريدة مختلفة عن التي أعادوا نشرها أول الأمر.