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يوتيوب تتيح لك رؤية سجل تعليقات الآخرين في بطاقات خاصة

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أطلقت خدمة يوتيوب ميزة جديدة باسم (بطاقات الملف الشخصي) Profile Cards بهدف تسهيل التواصل بين منشئي المحتوى والمستخدمين.

وكانت يوتيوب قد بدأت اختبار ميزة (بطاقات الملف الشخصي) في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وهي تعرض سجل التعليقات والمعلومات العامة للمستخدمين على القناة الحالية، وقد قُدِّمت بوصفها طريقة جديدة تسهل على منشئي المحتوى التعرف على أشد المعجبين عن طريق توفير وصول سهل إلى تعليقاتهم السابقة.

وتأمل يوتيوب أن تساعد الميزة الجديدة المستخدمين على “استكشاف التعليقات، وبناء اتصالات مع الآخرين، والمساهمة في جعل يوتيوب عامةً أكثر احتفاءً”. ولاستخدام بطاقات الملف الشخصي، ما على المستخدم إلا النقر على صور الملف الشخصي لأي شخص يعلق؛ لرؤية بطاقاتهم، حيث تُرى معلومات، مثل: الاسم، وصورة الملف، والاشتراكات، وعدد المشتركين، والتعليقات الأخيرة. ولا تظهر في البطاقات إلا المعلومات المتاحة للعامة.

وفي حال كان المستخدم مشتركًا في قناة المعلق، فإن بطاقة الملف الشخصي سوف تشير إلى ذلك، وإلا يمكن للمستخدم الاشتراك عن طريق النقر على زر الاشتراك الأحمر.

يوتيوب تتيح لك رؤية سجل تعليقات الآخرين في بطاقات خاصة

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وفي حين أن يوتيوب تروج للميزة الجديدة بوصفها طريقة للتواصل بين أعضاء المجتمع، والتعرف على أشد المعجبين بالقنوات، إلا أنها قد تكون مفيدة للتعرف على المعلقين المزعجين، إذ إن قدرتها على إظهار سجل التعليقات قد تساعد منشئي المحتوى على تحديد ما إذا ينبغي إخفاء التعليقات المستقبلية من ذلك المستخدم، أو ما إذ كان المستخدم ثقةً بما يكفي لمنحه مكانًا في قائمة المستخدمين الموافق عليهم.

وقالت يوتيوب: إن الميزة الجديدة متاحة الآن لتطبيقها على نظام أندرويد، وسوف تُتاح للأجهزة الأخرى مستقبلًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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