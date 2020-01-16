ميزة جديدة من جوجل تسهل عليك التسوق من محرك البحث

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة تجمع نتائج البحث عن الملبوسات في مكان واحد، وذلك بغية تسهيل التسويق، خاصةً مع كثرة النتائج التي تظهر للمستخدمين.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “لطالما أتاح لك (البحث) Search إيجاد روابط لمنتجات ومتاجر مختلفة، واعتبارًا من اليوم وخلال الأسبوع الحالي ستبدأ في رؤية الثياب، والأحذية، والملحقات من الإنترنت في مكان واحد على (البحث) على جهازك المحمول، بحيث يسهل عليك تصفح الكثير من المتاجر والعلامات التجارية المختلفة حالًا”.

وأوضحت جوجل أنها ستتعرف على المنتجات الشائعة من المتاجر المتاحة على الويب، وستجمعها في قسم جديد على (البحث). ويمكن تصفية النتائج حسب النمط، والقسم، والحجم، كما يمكن النظر إلى صور متعددة لمنتج واحد، حيث يمكن معرفة المزيد من المنتج الذي يُعجب به المستخدم من خلال زيارة موقع المتجر.

وفي حال كان المستخدم يعرف ما يريد، فإن الميزة الجديدة ستجمع المنتجات من عدة متاجر معًا، حيث يمكن الوصول إلى المراجعات الخاصة بالمنتجات. ولجعل هذه الميزة ممكنة، تفهرس جوجل وتنظم المنتجات من أكثر من متجر إلكتروني، وتحديث المعلومات بانتظام.

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ووعدت جوجل بتوسعة الميزة الجديدة لتشمل المزيد من استعلامات البحث، والفئات، والأجهزة، والمنتجات.