محدث.. تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف حيال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وتراجعت أسهم السيارات بنحو 1.7 بالمائة لتكون ضمن أكبر الخاسرين، بينما ارتفع قطاع المرافق بنحو 1.3 بالمائة.

ويتخوف المستثمرون من أن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن يكن ذا أهمية مثل ما كانوا يعتقدون بعد تصريحات محبطة من جانب وزير الخزانة الأمريكي.

وقال "ستفين منوشين" في تصريحات أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تبقي التعريفات الأمريكية على السلع الصينية حتى إتمام المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وذكر منوشين أن الوثائق المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سوف تظهر أن الصفقة قابلة للتنفيذ بالكامل وتشمل تعهد من جانب بكين بالتوقف عن التلاعب في العملة.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهموا جميعاً بشكل رسمي إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وهي خطوة من شأنها أن تمهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات على طهران والتي تم رفعها بموجب الاتفاقية.

وعلى الجانب الاقتصادي، سجل اقتصاد ألمانيا أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ عام 2013، فيما تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند مستوى 419.6 نقطة فيما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 7642.8 نقطة.

بينما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 13432.3 نقطة، في حين هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 6032.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.1158 دولار.