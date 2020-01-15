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إنتاج النفط الأمريكي يقفز لـ13 مليون برميل لأول مرة بالتاريخ

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إنتاج النفط الأمريكي يقفز لـ13 مليون برميل لأول مرة بالتاريخ إنتاج النفط الأمريكي يقفز لـ13 مليون برميل لأول مرة بالتاريخ

مباشر: ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب الصادرات من 3.5 مليون برميل يومياً.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة النفطي سجل 13 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني الجاري مقارنة بـ12.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي واردات النفط بالدولة صاحبة أكبر بالعالم شهد هبوطاً بلغ 596 ألف برميل يومياً، ليتراجع إلى 3.071 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وشهدت واردات النفط الأمريكية انخفاضاً قدره 179 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتسجل 6.552 مليون برميل يومياً.

في حين ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط إلى 3.418 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي وهو أكثر بنحو 417 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكية، فتراجعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنقضي مقابل التوقعات البالغة 0.4 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فارتفعت بمقدار 6.7 مليون برميل بالأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 4:38 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 0.9 بالمائة إلى 63.92 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسة 0.9 بالمائة مسجلاً 57.72 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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