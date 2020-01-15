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عضو في بنك إنجلترا يطالب بضخ تحفيزات لدعم اقتصاد بريطانيا

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عضو في بنك إنجلترا يطالب بضخ تحفيزات لدعم اقتصاد بريطانيا عضو في بنك إنجلترا يطالب بضخ تحفيزات لدعم اقتصاد بريطانيا

مباشر: قال عضو في بنك إنجلترا إن المملكة المتحدة يحتاج إلى ضخ تحفيزات مالية، لتفادي استمرار تباطؤ التضخم لفترة طويلة.

وأوضح "مايكل سوندرز" في خطاب، اليوم الأربعاء، أن تباطؤ الاقتصاد وإشارات الضعف في سوق العمل من المرجح أن تؤدي إلى فترة طويلة من النمو الخافت للاقتصاد.

وتابع: "ومن شأن ضعف الاقتصاد أن يتسبب في تباطؤ التضخم، لتستمر فجوة الناتج المحلي الإجمالي".

ويعتبر "سوندرز" أحد عضوين في بنك إنجلترا طالبا في اجتماع السياسة النقدية الماضي بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.، بفعل مخاوف ضعف الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين بشأن البريكست.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأقل مستوى في 3 سنوات.

يذكر أن توقعات الأسواق لاحتمالات خفض معدل الفائدة في المملكة المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري قد ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام الماضية، بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وبحلول الساعة 1:11 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.3006 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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