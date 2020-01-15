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إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra
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السبت 18 يناير 2020 10:28 صباحاً
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق
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السبت 18 يناير 2020 10:24 صباحاً
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين
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السبت 18 يناير 2020 10:14 صباحاً
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار
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السبت 18 يناير 2020 09:18 صباحاً
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر
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السبت 18 يناير 2020 09:18 صباحاً
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء
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السبت 18 يناير 2020 09:18 صباحاً
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning
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السبت 18 يناير 2020 09:18 صباحاً
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لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: هذه الأمور لو حافظت عليها لن يكون لديك مشاكل في حياتك
DMC
DMC
الأربعاء 15 يناير 2020 06:23 مساءً
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