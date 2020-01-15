مستثمر: الأسهم الأمريكية قد ترتفع 15% بنهاية العام

مباشر: يرى مستثمر أمريكي أن الأسهم الأمريكية قد تحقق صعوداً بنحو 15 بالمائة بنهاية العام الحالي، لكن قد يسبقها مرحلة جني أرباح.

وقال "سيمون فليتشر" كبير مسؤولي الاستثمار في "فريدم أسيست مانجمنت" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي"، أمس الثلاثاء، إن العديد من أسواق الأسهم على مستوى العالم واصلت مسيرتها القوية في العام الجديد، لذا فقد يكون حان الوقت للبدء في جني بعض الأرباح مع انتظار فرصة أخرى لإعادة دخول الأسواق.

ويرى "فليتشر" أنه حان الوقت لبدء سحب ما بين 1 إلى 3 بالمائة من المحفظة الاستثمارية من السوق والاحتفاظ بالسيولة (الكاش) لحين استخدامها عندما تحدث مرحلة تصحيحية في السوق بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة.

وأشار كبير مستثمري "فريدم" إلى أن الارتفاع المحتمل في مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنهاية العام الحالي من المرجح أن يكون مدفوعًا بتحسن في أرباح الشركات وسط اقتصاد أمريكي ما زال قوياً.

وأضاف أنه لا يزال يعتقد أن البيئة العامة لسوق الأسهم لديها قوة دفع قوية للنمو.

ولكن إذا تتعافى أرباح الشركات وواصلت هبوطها، فإن سوق الأسهم يمكن أن يشهد مرحلة تصحيح، ويقوم المستثمرين الذين لديهم بعض السيولة بإيجاد منفذ للاستثمار مرة أخرى، بحسب "فليتشر".

وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز" قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند نهاية جلسة يوم الإثنين، لكنه تراجع قليلاً عن هذا المستوى أمس.