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TickTick.. أداة مجانية لتنظيم وإدارة المهام اليومية

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لا توجد دائمًا ساعات كافية في اليوم لإنجاز كل شيء بغض النظر عن طبيعة عملك أو مهنتك، ونتيجة لذلك غالبًا ما تشعر بأنك تقضي الكثير من الوقت في إنجاز القليل من العمل، وهذا ليس جيدًا لإنتاجيتك أو صحتك، لذا يجب عليك إدارة المهام اليومية وتنظيمها بطريقة سلسلة.

لا شك أن اختيار الأداة المناسبة لتنظيم وإدارة المهام – التي تحتوي على الميزات المناسبة لطريقة عملك – تعتبر عملية شاقة، لذلك نقدم لك TickTick وهي أداة بسيطة لإدارة جميع مهامك سواء كانت متعلقة بالعمل أو أهداف شخصية، حيث توفر مرونة مذهلة وسهولة في الاستخدام، وتساعدك على إنجاز الكثير.

أهم ميزات أداة TickTick:

TickTick.. أداة مجانية لتنظيم وإدارة المهام

تتيح لك أداة TickTick إنشاء مهام وترتيبها في قوائم، وتحديد مواعيد نهائية لإنجازها، وإضافة ملاحظات وقوائم مراجعة للمهام الفرعية، كما يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام.

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تتميز أداة TickTick بدعم إضافة المهام بشكل أسرع وأسهل من خلال صوتك، كما تتضمن مؤقت Pomodoro مدمج إذا كنت تستخدم تقنية Pomodoro لإدارة وقتك أثناء أداء مهام محددة، بالإضافة إلى طرق عرض مخصصة مثل القوائم الذكية، وطريقة عرض التقويم المضمنة.

تتيح لك الأداة أيضًا إنشاء (وسوم) Tags للمهام وتميزها بألوان مختلفة وهو أمر مفيد في فلترة المهام بالطريقة التي تريدها. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات للحصول على إشعارات قبل تاريخ الاستحقاق.

تتضمن  أداة TickTick ميزة القوائم الذكية التي تتيح لك إعداد فلاتر وتطبيقها تلقائيًا، ويمكنك عرض المهام بوسوم محددة أو التواريخ.

تدعم الأداة فرق العمل حيث يوجد سجل للأنشطة يوضح لك ما فعله الجميع، لذلك إذا كنت تريد إدارة فريق العمل فإن أداة TickTick تُعد خيارًا رائعًا، كما تتيح لك تحميل المرفقات لمشاركة الملفات مع الفريق، واستيراد البيانات من العديد من التطبيقات؛ من بينها تطبيقات منافسة وهي:  Wunderlist، وTodoist.

تتميز أداة TickTick بأنها متاحة لجميع الأجهزة، حيث يوجد منها إصدارات سطح المكتب لنظام التشغيل (ويندوز) Windows، و(ماك أو إس) macOS، وإصدار للويب، ومتاحة كإضافة لمتصفحات الويب.

يوجد منها أيضًا تطبيق للهواتف، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور. كما يوجد إصدار لساعة آبل الذكية Apple Watch.

التكلفة:

تقدم TickTick إصدارًا مجانيًا ولكنه لا يدعم الميزات كلها، كما يوجد إصدار مدفوع يتيح لك الوصول إلى كافة الميزات بسعر 2.3 دولارًا شهريًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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