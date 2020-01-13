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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع ترقب التطورات التجارية والجيوسياسية

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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع ترقب التطورات التجارية والجيوسياسية محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع ترقب التطورات التجارية والجيوسياسية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب التطورات التجارية والجيوسياسية.

وتراجعت أسهم شركات السيارات بنحو 1 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لتوقيع الصفقة التجارية، حيث من المقرر أن توقع الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وبالنظر للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن واشنطن فرضت مزيداً من العقوبات على طهران يوم الجمعة الماضي لكن في المجمل هناك تهدئة في الأوضاع الجيوسياسية بين البلدين.

ومع ذلك، استمرت التوترات في الشرق الأوسط في ظل انتشار المظاهرات المناهضة للحكومة في أعقاب اعتراف النظام الإيراني بأنه أسقط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش اقتصاد بريطانيا بعكس التوقعات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري في المملكة المتحدة

وعند ختام التعاملات، انخفض المؤشر"ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 418.39 نقطة.

بينما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاَ 7617.6 نقطة، بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.2 مسجلاً 13451.5 نقطة.

في حين استقر المؤشر الفرنسي "كاك 40" عند مستوى 6036.14 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1138 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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