وزير الخزانة الأمريكي: أزمة بوينج قد تخفض نمو الاقتصاد الأمريكي

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن أزمة طائرات بوينج من طراز "737 ماكس" قد تقلص نمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي.

وأضاف "ستيفن منوشين" في حوار مع محطة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، إن المشاكل التي تواجه شركة بوينج لصناعة الطائرات قد تقلص 0.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2020.

وتعاني بوينج من تراجع حاد للطلبيات والحجوزات، بعد حادثين مميتين لطزاز "737 ماكس" تسببا في مقتل نحو 346 شخص في العام الماضي، ما دفع القيمة السوقية للشركة لهبوط بنحو 50 مليار دولار.

ورغم توقعات الأثر السلبي لأزمات بوينج على الاقتصاد الأمريكي، توقع "مونشين" نمو الناتج المحلي للولايات المتحدة بنحو 2.5 بالمائة في العام الجاري.

وأوضح وزير الخزانة: "لا شك في أن وضع بوينج سيتسبب في إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد، بوينج واحدة من أكبر الشركات المصدرة في الولايات المتحدة، وبالتالي مشاكل طراز 737 ماكس قد تخفض أرقام نمو الاقتصاد بنحو 50 نقطة أساس هذا العام".

وكانت بوينج قد أعلنت وقف إنتاج طراز 737 ماكس هذا الشهر لفترة مؤقتة، مع غموض حول موعد سماح الجهات التنظيمية للطيران حول العالم بعودة تحليق هذا الطراز مرة أخرى.

وتمكنت شركة "إيرباص" من تجاوز حجم تسليمات "بوينج" في عام 2019، مع معاناة الأخيرة من تداعيات أزمة "737 ماكس".