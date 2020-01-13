رئيس "ستاندرد تشارترد": الاقتصاد العالمي يعود لمساره الطبيعي

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني إن هناك إشارات توضح تراجع بعض المخاطر في الاقتصاد العالمي، مما يسمح للشركات بالتخطيط مرة أخرى على المدى الطويل.

وأضاف "بيل وينترز" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين عادا إلى الحوار المناسب للتغلب على نزاعهما التجاري، في حين أن الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ بدأت تهدأ مع ظهور علامات مبكرة على عودة السياح إلى المدينة.

ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي إن الأعمال التجارية في بنك "ستاندرد تشارترد"، وهو بنك يقع مقره في لندن وتركز على الأسواق الناشئة، تأثرت بنقص الثقة بين الشركات للاستثمار على المدى الطويل.

وسيطرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على اهتمام المستثمرين خلال معظم العامين الماضيين وتسببت في كبح الشركات للإنفاق في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يتباطأ بالفعل، ما دفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

وشهدت هونج كونج والتي تمثل مصدراً هاماً لأرباح "ستاندرد تشارترد" معاناة للاقتصاد تحت ضغط الحرب التجارية الأمريكية والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أصابت قطاعي التجزئة والسياحة.

ووضح "وينترز" أنه قلق من أن تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران الأسبوع الماضي صواريخ على قواعد عراقية تضم القوات الأمريكية.

وأشار رئيس ستاندرد تشارترد إلى أن زيادة العنف في تلك المنطقة سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، وسيؤثر على آفاق الأسواق التجارية.