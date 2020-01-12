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رسميا الإعلان عن موعد معرض الكتاب ورفع أسعار التذاكر هذا العام

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رسميا الإعلان عن موعد معرض الكتاب ورفع أسعار التذاكر هذا العام رسميا الإعلان عن موعد معرض الكتاب ورفع أسعار التذاكر هذا العام

صرح صباح اليوم الأحد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه قد تم رفع التذاكر الخاصة بمعرض الكتاب في دورته الواحد والخمسون، وسوف نقوم معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بسعر التذاكر الخاصة بمعرض الكتاب وموعد إقامته.

معرض الكتاب

من المقرر أن ينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، على أ يستمر حتى يوم 5 فبراير القادم، وسوف يقام المعرض في مركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستضيف المعرض هذا العام دولة السنغال كضيف شرف.

أما عن أسعار التذاكر الخاصة بالمعرض، فقد صرح الدكتور هيثم أنه قد تم رفع أسعار التذاكر هذا العام لتصبح خمسة جنيهات مقارنة بثلاثة جنيهات للدورة السابقة للمعرض.

يذكر أن الدكتور هيثم قد صرح في وقت سابق أن سببا من أسباب رفع السعر هو أزمة الفكة التي كان المعرض يعاني منها العام الماضي، والتي كانت تتسبب في حدوث طوابير كبيرة أمام بوابة الدخول للمعرض خلال الأعوام السابقة.

جدير بالذكر أن المعرض قد لقي خلال الأعوام السابقة إقبالا كبيرا من الجماهير محبي القراءة، حيث أن المعرض يضم عددا كبيرا من دار النشر المصرية والعربية والأجنبية.

دليل مصر

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