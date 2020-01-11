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تعرفي على أخصائية المظهر الإلكترونية من لافنت

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تعرفي على أخصائية المظهر الإلكترونية من لافنت تعرفي على أخصائية المظهر الإلكترونية من لافنت

ساعد تطور علم البيانات والذكاء الاصطناعي على بناء مساعد شخصي ألي لأناقتك وستايلك العصري يساعدك في اختيار وتنسيق الملابس المناسبة للشكل والطول والوزن، بحيث تساعد أخصائية المظهر الإلكترونية المسماة جنان السيدات على إبراز أناقتهن وتنسيق الملابس المناسبة لشكل جسمهن.

وتحتاج أخصائية المظهر الإلكترونية جنان إلى الإجابة أولًا على بعض الأسئلة للمساعدة، مثل الاسم الأول والبلد، ومن ثم تعرض مجموعة من الصور لتحديد شكل الجسم، والتواصل بشكل أفضل مع المستخدمة.

وفي سياق الحديث عن هذه التكنولوجيا تحدث المهندس ابراهيم العوضي، الرئيس التنفيذي لماركة لافنت المتخصصة في الملابس المحتشمة (Lavnt Modest Fashion) بأننا قائمين على تحسين تجربة العميل ومساعدته في الحصول على أفضل ما يمكن في مجال الموضة.

وأضاف “تعد جنان أحد مخرجات مركز البحث والابتكار ضمن سلسلة من الأعمال التي يتم العمل عليها لتحسين تجربة المستخدم في مجال الموضة والخروج بأدوات تقنية لاستبدال الرحلة للتسوق”.

وأما عن شركة لافنت Lavnt فقد اختارت من أمريكا كمركز تأسيس وانطلاق لمشروعها الريادي بالاعتماد على مصادر عالمية ذات جودة عالية وفريدة من نوعها من الملابس والتي في الغالب هي منتجات تركية كون تركيا تعد بيت الموضة في الملابس المحتشمة.

وتصف لافنت نفسها بأنها العلامة التجارية التي تصنع الملابس بكل الحب والتفاني لتقديم أفضل الملابس العصرية المتحشمة من تركيا إلى العالم، بحيث تتمحور فكرة العلامة التجارية حول أن الملابس المحتشمة يجب أن تكون مريحة وأنيقة، وما يجعل منتجات الشركة الأفضل هي أجود الأقمشة وأفضل التصاميم.

ويأتي اسم الشركة لافنت من الكلمة التركية لافانتا Lavanta، والتي تعني ‫الخزامى او اللافندر، واستحوت الشركة الاسم من الزهرة لتقديم الألوان الغنية والجمال والتفرد في جميع منتجاتها وخدماتها.

وبالحديث عن خطط التوسع للشركة، فقد أكدت الشريك المؤسس جنان، والتي تم تسمية الروبوت الألي باسمها كونها الخبيرة المتخصصة في الموضة ضمن شركة لافنت، بأن العمل جاري للتوسع مع انتقال المركز الرئيسي لأحد الدول الخليجية والتي لم يتم البت فيها كقرار نهائي حاليًا، وذلك بناءً على معطيات يتم دراستها مع المستثمرين المحتملين ضمن جولة الاستثمار الأولى الجاري العمل على تأمينها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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