أخبار عاجلة

محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات -
أخر النهار | الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا الخميس.. والصغرى بالقاهرة 12 -
سقوط خلية الكترونية تركية تروج للتقارير السلبية عن مصر من شقة في باب اللوق | أخر النهار -
افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر -
أخر النهار | تامر امين قرر يتغلب على الشتاء ويستحمى وعينك ما تشوف الا النور.. تنبيه وتحذير مهم جدا -
الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر -
مباراة الزمالك والأهلي بدوري السوبر لكرة السلة -
الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية -
محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية -
شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

هل تسلم كندا مسؤولة هواوي المالية إلى الولايات المتحدة؟

Google+ Print
هل تسلم كندا مسؤولة هواوي المالية إلى الولايات المتحدة؟ هل تسلم كندا مسؤولة هواوي المالية إلى الولايات المتحدة؟

قالت وزارة العدل الكندية: إن المسؤول التنفيذي لشركة هواوي الذي تم اعتقاله في فانكوفر يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة، لأن جريمته هي جريمة في كلا البلدين، وذلك وفقًا للوثائق الصادرة يوم أمس الجمعة.

وتواجه المديرة المالية لشركة هواوي، وابنة مؤسس الشركة أيضًا، منغ وانتشو Meng Wanzhou، التي تم احتجازها بناءً على طلب من الولايات المتحدة في أواخر عام 2018، جلسة استماع في فانكوفر تبدأ في 20 يناير، ومن المتوقع أن تستمر خمسة أيام.

وتتهم الولايات المتحدة منغ بالكذب وتضليل بنك HSBC بشأن أعمال هواوي في إيران التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران، ووجهت إليها تهمة الاحتيال المصرفي وخداع البنك من أجل حثه على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لهواوي.

ومع ذلك، يؤكد محامو منغ أنه لا يمكن تسليمها إلى الولايات المتحدة، لأنه يجب أن تفي جريمتها بمعايير التجريم المزدوج، وهذا يعني أنها جريمة في كلا البلدين، ويقولون: إن انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران ليس جريمة في كندا، وإن كندا لم تكن لديها عقوبات ضد إيران في وقت توقيف المسؤولة التنفيذية.

لكن الوثائق التي قدمت في فانكوفر يوم أمس الجمعة أوضحت أن المدعي العام الكندي قد قال: إن جوهر تفاعلاتها المصرفية يصل إلى حد الاحتيال، وهو جريمة في البلاد.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وجادل المدعي الفيدرالي الكندي بأن جوهر سلوك المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي يرقى إلى درجة الاحتيال على أحد البنوك بموجب القانون الكندي، ولا تحتاج المحكمة إلى النظر في قانون العقوبات الأمريكي، وأنها قدمت عدة تحريفات إلى أحد البنوك لتأمين الخدمات المالية.

وسيتم تكريس الأسبوع الأول من جلسة استماع تسليم منغ لمسألة التجريم المزدوج، وتنفي منغ، التي تعيش تحت الإقامة الجبرية في منزلها في فانكوفر، مزاعم الولايات المتحدة، وتقول: إن السلطات الكندية انتهكت حقوقها أثناء الاعتقال.

وتسبب احتجازها في مطار فانكوفر في شهر ديسمبر 2018 بحدوث خلاف دبلوماسي غير مسبوق بين كندا والصين، والتي تطالب بالإفراج عنها، واحتجزت الصين بعد تسعة أيام فقط الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج Michael Kovrig ورجل الأعمال مايكل سبافور Michael Spavor، الذين تتهمهم بالتجسس، وما زالا رهن الاحتجاز الصيني.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
هواوي باعت 6.9 مليون جهاز 5G في عام 2019

هواوي باعت 6.9 مليون جهاز 5G في عام 2019

تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

ويندوز 7 يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

ويندوز 7 يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

دارسة تكشف عن أكثر الدول رقابةً على الإنترنت

دارسة تكشف عن أكثر الدول رقابةً على الإنترنت