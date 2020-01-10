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محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً بعد تقرير الوظائف

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محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً بعد تقرير الوظائف محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً بعد تقرير الوظائف

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ومع مراقبة التطورات الجيوسياسية.

وأضاف الولايات المتحدة 145 ألف وظيفة بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند 3.5 بالمائة.

فيما تباطأ معدل النمو السنوي للأجور في الولايات المتحدة بأقل وتيرة منذ عام 2018.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على طهران بعد الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وكان مجلس النواب الأمريكي قام بتمرير تشريع من شأنه تقييد صلاحيات الرئيس في شن حرب ضد إيران.

ووفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين لما بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1120 دولار.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني هامشياً بنحو 0.09 بالمائة عند 1.3055 دولار، فيما استقر أمام الين الياباني عند 109.54 دولار.

كما استقرت العملة الخضراء أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9733 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.360

مباشر (اقتصاد)

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