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دراسة: التكلفة الاقتصادية للبريكست بلغت 170 مليار دولار حتى الآن

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دراسة: التكلفة الاقتصادية للبريكست بلغت 170 مليار دولار حتى الآن دراسة: التكلفة الاقتصادية للبريكست بلغت 170 مليار دولار حتى الآن

مباشر: ذكرت دراسة حديثة أن التكلفة الاقتصادية لعملية البريكست بلغت 130 مليار إسترليني (170مليار دولار)، مع تقديرات بخسائر إضافية تبلغ 70 مليار إسترليني إضافية في نهاية العام الجاري.

وبحسب دراسة أجرتها "بلومبرج إيكونوميكس" والصادرة اليوم الجمعة، أنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، إلا أن المملكة المتحدة كانت أكثر تضرراً.

ورغم وجود علاقة تاريخية قوية بين المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الكبرى، لكن أداء الطرفين تباعد منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح الاقتصاد البريطاني الآن أقل بنسبة 3 بالمائة مما كان يمكن أن يكون عليه لو تم الحفاظ على العلاقة، وفقاً للدراسة.

وأخيرًا، من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الشهر الجاري بعد تصويت مجلس العموم البريطاني على صفقة البريكست بعد أن تسببت حالة عدم اليقين منذ استفتاء عام 2016 في تأثيراً كبيراَ على الاقتصاد.

ويقول "دان هانسون" الاقتصادي البريطاني في "بلومبرج إيكونوميكس": "تقدّر التكلفة الإجمالية للبريكست بحلول نهاية عام 2020 بنحو 200 مليار جنيه إسترليني، حيث لا يزال عدم اليقين يؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين"، وذلك مع انتظار ما تسفر عنه الفترة الانتقالية حتى نهاية العام فيما يتعلق بالصفقة التجارية التي تنظم العلاقة بين بريطانيا والكتلة.

وتمتلك المملكة المتحدة مهلة حتى نهاية العام الحالي، للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على علاقة تنظم التبادل التجاري بين الجانبين في مرحلة ما بعد البريكست.

مباشر (اقتصاد)

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