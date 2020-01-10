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فريز: الأردن يمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي للاعتماد على الذات

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فريز: الأردن يمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي للاعتماد على الذات فريز: الأردن يمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي للاعتماد على الذات

جى بي سي نيوز  :- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز اليوم الخميس، أن الأردن يمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي لتحقيق الاعتماد على الذات، وأن الإصلاح المالي والاقتصادي سيكون له الأثر الكبير في مواجهة أي تحديات تواجهه.
وقال، خلال القائه محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية لدارسي دورة الدفاع 17 بعنوان "إدارة الأزمات المالية والاقتصادية"، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئه التوجيه في الكلية، إن الأردن حافظ على استقرار سعر صرف الدينار على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار، إلا أنها لم تؤدي إلى حدوث أزمة مالية أو اقتصادية في الأردن ،وفق بترا . 
وبين فريز "إن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت اتجاهاً إيجابياً في قطاعات السياحة والصادرات وميزان المدفوعات وزيادة في حوالات العاملين من الخارج، من خلال السياسات النقدية، مؤكداً دور البنك المركزي الأردني في تعزيز عملية النمو من خلال البرامج الاستثنائية التمويلية لقطاعات الزراعة والصناعة والتصدير والخدمات الإنتاجية.
وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.

جي بي سي نيوز

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