ارتفاع أجور العاملين الأمريكيين بأقل من 3% لأول مرة منذ2018

مباشر: تباطأ معدل النمو السنوي لأجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلة ارتفاعاً دون 3 بالمائة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2018.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، فإن متوسط أجر الموظفين في الولايات المتحدة بالساعة ارتفع بنسبة 2.9 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة نمواً 3.1 بالمائة في نفس الفترة.

وتعتبر قراءة نمو الأجور خلال الشهر الماضي دون 3 بالمائة للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2018.

أما على أساس شهري، فإن متوسط أجر العامل الأمريكي في الساعة ارتفع بنحو 3 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقابل الشهر السابق له ليصل إلى 28.32 دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أجور العاملين بالساعة في الولايات المتحدة سوف تشهد نمواً بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً في الولايات المتحدة، فإنها لم تشهد تغييراً خلال الشهر الماضي عند 34.3 ساعة.

ووفقاً لتقرير الوظائف الشهري، فإن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 145 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال ديسمبر/كانون الأول، في حين استقر معدل البطالة عند 3.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:51 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1102 دولار.