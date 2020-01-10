الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال ديسمبر

مباشر - سالي إسماعيل: أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف إلى سوق العمل الأمريكي بأقل من المتوقع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع استقرار معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 145 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 256 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 162 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف المضافة لسوق العمل الأمريكي تم تعديلها بالخفض خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بنحو 4 و10 آلاف وظيفة لتصبح القراءة الجديدة هي 152 و256 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فسجل 63.2 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق له.

وبالنظر إلى معدل البطالة في الولايات المتحدة، فاستقر عند 3.5 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1108 دولار.