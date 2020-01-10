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إنفاق الأسر في اليابان يواصل الهبوط للشهر الثاني

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إنفاق الأسر في اليابان يواصل الهبوط للشهر الثاني إنفاق الأسر في اليابان يواصل الهبوط للشهر الثاني

مباشر: تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يعكس تراجع الاستهلاك الخاص بعد زيادة ضريبة المبيعات وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، اليوم الجمعة، أن إنفاق الأسر انخفض بنحو 2 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي مقابل هبوط 5.1 بالمائة في الشهر السابق له، والذي كان بمثابة أكبر وتيرة هبوط منذ مارس/آذار 2016.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنفاق الأسر داخل ثالث أكبر في العالم سيتراجع بنحو 2 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى أساس شهري، ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 2.6 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل انخفاض 11.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت اليابان قد رفعت ضريبة المبيعات من 8 بالمائة إلى 10 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب البيانات، فإن إنفاق الأسر على التعليم تراجع بنحو 17.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي كما هبط الإنفاق على الأثاث المنزلي بنحو 13.1 بالمائة في الفترة نفسها.

وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الين الياباني أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة إلى 109.63 ين.

مباشر (اقتصاد)

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