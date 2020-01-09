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ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأقل مستوى بـ34 عاماً

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ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأقل مستوى بـ34 عاماً ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأقل مستوى بـ34 عاماً

مباشر: تراجعت ثقة الشركات في جنوب أفريقيا لأدنى مستوى في 34 عاماً، مع تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد.

وواجهت جنوب أفريقيا انقطاعاً في الطاقة، والتأخير في تنفيذ إصلاحات للسياسات وتدهور المالية العامة وخطر مزيد من الخفض للتصنيف الائتماني للبلاد.

وأظهرت بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، الصادرة اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الشركات تراجع إلى 92.6 نقطة في عام 2019، مقابل 95.5 نقطة في العام السابق له والذي كان عند أعلى مستوى في عامين.

ويعتبر هبوط ثقة الشركات في جنوب أفريقيا في العام الماضي هو أدنى مستوى مسجل منذ عام 1985.

وانكمش جنوب أفريقيا في الربع الثالث من عام 2019، في حين تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2 بالمائة هذا العام.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا أدنى مستوى 1 بالمائة، بسبب أزمة شركة الطاقة "إسكوم".

مباشر (اقتصاد)

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