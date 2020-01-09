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فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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السبت 11 يناير 2020 09:28 صباحاً
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية
-
السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة
-
السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد
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السبت 11 يناير 2020 09:14 صباحاً
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟
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السبت 11 يناير 2020 06:55 صباحاً
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"
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السبت 11 يناير 2020 06:44 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
"جرح وخيبة أمل" في العائلة المالكة البريطانية لتنحي هاري وميغان عن المهام الملكية
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 09 يناير 2020 06:53 مساءً
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بديع النصاري
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