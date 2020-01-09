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عضو بالفيدرالي: عمليات خفض الفائدة الأمريكية جاءت في الوقت المناسب

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عضو بالفيدرالي: عمليات خفض الفائدة الأمريكية جاءت في الوقت المناسب عضو بالفيدرالي: عمليات خفض الفائدة الأمريكية جاءت في الوقت المناسب

مباشر: أبدى نائب رئيس الفيدرالي نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري، مشيراً إلى أن تخفيضات الفائدة في العام الماضي جاءت في الوقت المناسب.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات في العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية؛ لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقليل آثار الحرب التجارية والضغوط الهبوطية للتضخم.

وقال "ريتشارد كلاريد" في تصريحات معدة مسبقاً لحدث في نيويورك اليوم الخميس، إن أكبر في العالم يبدأ 2020 في وضع جيد مع تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً واقتراب التضخم من مستهدف المركزي الأمريكي البالغ 2 بالمائة.

وأوضح "كلاريد" أن السياسة النقدية في وضع مناسب وسوف تستمر في دعم النمو المستمر وسوق العمل القوي.

وأوضح أن الفيدرالي قد يبدأ في تقليص حجم عمليات الريبو بعد شهر يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن رفع مستويات الاحتياطات في النظام المالي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ عملية لزيادة السيولة في الأسواق المالية والسيطرة على معدلات الفائدة من خلال ضخ أموال عبر عمليات الريبو (اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية).

مباشر (اقتصاد)

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