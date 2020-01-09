هبوط مبيعات السيارات في الصين للعام الثاني على التوالي

مباشر: واصلت مبيعات السيارات في الصين التراجع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لتسجل الهبوط السنوي الثاني على التوالي.

وبحسب بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب في الصين، اليوم الخميس، فإن مبيعات المركبات انخفض بنحو 3.6 بالمائة خلال شهر ديمسبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي مسجلة 2.17 مليون وحدة.

ويعتبر انخفاض مبيعات السيارات في أكبر سوق للمركبات حول العالم خلال الشهر الماضي هو الهبوط الشهري الـ18 في غضون التسعة عشر شهراً الماضية، حيث أن شهر يونيو/حزيران الماضي فقط شهد زيادة في المبيعات.

ويكافح صناع السيارات والوكلاء جراء تباطؤ اقتصاد الصين إضافة إلى عدم اليقين حيال التعريفات الأمريكية المفروضة على منتجات من بكين والتي أثارت مخاوف كبرى.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات السيارات في السوق الصيني هبطت بنحو 7.5 بالمائة في عام 2019 بأكمله لتصل إلى 21.04 مليون وحدة، ليكون التراجع السنوي الثاني على التوالي.

وكانت مبيعات سيارات الركاب في عام 2018، والذي شهد الانخفاض الأول في نحو عقدين، هبطت بنحو 5.8 بالمائة.

وحذرت الرابطة الصينية من أن الضغوط على الشركات سوف تستمر في عام 2020.

وتتوقع رابطة سيارات الركاب أن تشهد مبيعات السيارات في الصين نمواً بنحو 1 بالمائة في عام 2020 في حين أن رابطة مصنعي السيارات تعتقد أن مبيعات سيارات الركاب ستنخفض بنحو 2 بالمائة في العام الحالي.