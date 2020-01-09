21 يناير.. منتدى الرياض الاقتصادي يناقش 5 أهداف تنموية

الرياض - مباشر: يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، 5 أهداف تنموية.

ووفقاً لبيانات غرفة الرياض، تتمثل أهداف المنتدى في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشجيعها، وتحديد دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنوعه من خلال الاستغلال الثروات الوطنية، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها.

وتشمل أهداف المنتدى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

ويُشار إلى أن "معلومات مباشر" راعي إعلامي لـ"منتدى الرياض الاقتصادي"

وتكتسب الدورة الحالية أهمية بالغة كونها تأتي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني من إعادة هيكلة وبناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وديناميكية تعتمد على التنوع والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية.

يسعى منتدى الرياض الاقتصادي إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة يقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني Think Tank من أجل المساهمة في إبداع تنمية اقتصادية مستدامة.

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