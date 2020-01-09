صادرات ألمانيا تتراجع 2.3% خلال نوفمبر

مباشر: تراجعت صادرات ألمانيا بنحو 2.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كما هبطت الواردات لينخفض فائض الميزان التجاري في أكبر اقتصاد أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد انخفضت بنحو 2.3 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة المعدلة موسمياً مقارنة مع الشهر السابق له، لتبلغ 112.9 مليار يورو.

كما تراجعت واردات ألمانيا بنحو 0.5 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، مسجلة 94.6 مليار يورو.

وبالنسبة لفائض الميزان التجاري في رابع أكبر اقتصاد عالمياً، فبلغ 18.3 مليار يورو (20.3 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 21.3 مليار يورو الفائض المسجل في الشهر السابق.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ألمانيا سوف تشهد فائضاً في ميزانها التجاري قدره 20.9 مليار يورو خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

أما على أساس سنوي، فإن الصادرات الألمانية شهدت انخفاضاً بنحو 2.9 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، كما هبطت الواردات بنسبة 1.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1111 دولار.