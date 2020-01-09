الإنتاج الصناعي في ألمانيا يصعد بأكبر وتيرة في 18 شهراً

مباشر: صعد الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع في نحو 18 شهراً.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً ومقارنة مع هبوط 1 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي سوف يرتفع بنسبة 0.9 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الإنتاج الصناعي باستثناء الطاقة والبناء ارتفع بنسبة 1 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الرأسمالية زاد بنحو 2.4 بالمائة كما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5 بالمائة، في حين تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنحو 0.5 بالمائة.

كما هبط إنتاج الطاقة بنحو 0.8 بالمائة بينما زاد إنتاج البناء بنسبة 2.6 بالمائة، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 7:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1115 دولار.