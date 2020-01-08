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سانديسك تكشف عن أول قرص تخزين SSD محمول بسعة 8 تيرابايت

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كشفت شركة (سانديسك) SanDisk اليوم خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام حاليًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عن نموذج لقرص تخزين خارجي من نوع SSD وبسعة هي الأكبر حتى الآن.

ويأتي قرص التخزين المحمول من سانديسك بسعة قدرها 8 تيرابايت، وهو يمتاز بصغر حجمه، إذ يمكن وضعه في الجيب. كما يمتاز بدعم بروتوكول النقل السريع SuperSpeed USB بسرعة تصل إلى 20 جيجابت في الثانية.

ومع أن قرص التخزين الخارجي لا يزال مجرد نموذج أولي يحتاج بعض الوقت ليتحول إلى منتج يمكن شراؤه من الأسواق، إلا أن الشركة أعلنت عن ذاكرة فلاش محمولة فائقة الصغر باسم SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB بسعة 1 تيرابايت، ومنفذ من نوع USB-C. ومن المتوقع طرحها للبيع في وقت لاحق من العام الحالي.

يُشار أن شركة سانديسك كانت قد عرضت ذاكرة فلاش الفائقة الصغر أول مرة كنموذج أولي في معرض CES 2018، وها هي اليوم تتحول إلى منتج استهلاكي.

ولم تعلن الشركة عن السعر المقرر لذاكرة SanDisk Ultra Dual Drive Luxe، ولكنها أكدت أنها ستتوفر للشراء خلال الربع الحالي.

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سانديسك تكشف عن أول قرص تخزين SSD محمول بسعة 8 تيرابايت

البوابة العربية للأخبار التقنية

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