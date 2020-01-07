بيمكو: 4 عوامل ترجح تعافي الاقتصاد العالمي

مباشر: قالت شركة "بيمكو" إن مخاطر الركود الاقتصادي قد تراجعت في الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن هناك 4 عوامل ترجح تعافي النمو العالمي.

وقالت الشركة الأمريكية في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن مخاطر الركود تقلصت مدعومة بتيسير نقدي عالمي، وهدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وآفاق أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إشارات على تعافي مؤشرات مديري المشتريات العالمية.

وتابعت: "نتيجة لذلك، أصبحنا الآن أكثر ثقة في توقعاتنا الأساسية بأن نافذة الضعف الحالية للنمو العالمي ستفسح المجال أمام تعافي معتدل خلال عام 2020".

وأوضحت "بيمكو" أنه في ظل السياسة المالية والنقدية التي تعمل الآن في نفس الاتجاه - مزيد من التيسير - في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا، تحسنت آفاق التوسع الاقتصادي المطرد".

وأشارت "بيمكو" إلى أنه في الوقت الذي ساعد فيه الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى على دعم النمو العالمي عن طريق إضافة الحوافز، سيكون لدى صانعي السياسة قدرة أقل على للمناورة عندما يأتي التراجع الاقتصادي المقبل.

وتتوقع الشركة أن يتخلف زخم النمو في الولايات المتحدة عن النمو العالمي على الأقل لبعض الوقت خلال النصف الأول من عام 2020.