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محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع هدوء التوترات والتصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، فيما تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأكثر من 8 بالمائة.

في حين تراجعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة للمرة الثالثة في 4 أشهر.

وينتظر المستثمرون في السوق الآن لمعرفة ما إذا كان المأزق بين الولايات المتحدة وإيران سيتصاعد مع احتمال انتقام طهران من مقتل القائد العسكري "قاسم سليماني".

ويأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة وسرعة على أيّ هجمة إيرانية محتملة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1143 دولار.

كما ارتفعت العملة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل مستوى 108.57 ين، وصعدت مقابل الجنية الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3113 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام العملة السويسرية بنحو 0.3 بالمائة لتصل الى 0.9717 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.042. بعد أن سجل مستوى 96.621 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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