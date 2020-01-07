وزير المالية الياباني: الاقتصاد لا يزال يشهد حالة تعافٍ

مباشر: يرى وزير المالية في اليابان أنه لم يكن هناك تغييراً في الرؤية القائلة إن الاقتصاد لا يزال يشهد حالة من التعافي المعتدل، رغم الضغوط المتزايدة من التباطؤ العالمي.

وقال "تارو أسو" في تعليقات للمراسلين بعد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "هذا صحيح أن المصنعين تضرروا بشكل أساسي جراء التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي"، نقلاً عن وكالة رويترز.

وتابع: "لكن الأساسيات التي تدعم الطلب المحلي لا تزال قوية".

وأضاف الوزير الياباني أنه لا يتوقع تكرار الانخفاضات الحادة في الطلب كما حدث خلال فترة زيادة ضريبة المبيعات السابقة في عام 2014.

وبحسب بيانات رسمية، فإن مبيعات التجزئة في اليابان تراجعت بنحو 2.1 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع استمرار الآثار السلبية من زيادة ضريبة المبيعات.