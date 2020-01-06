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العقبة : القبض على مطلوب بعد مقاومة شديدة ... صور

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جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات اليوم حول مكان تواجد شخص مطلوب ومسلح وبحقه سبعة طلبات أمنية ومتوارٍ عن الأنظار منذ فترة طويلة في محافظة العقبة .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور تحرك قوة امنية من ادارة البحث الجنائي وادارة مكافحة المخدرات للمكان لمداهمة ذلك الشخص والقاء القبض عليه الا انه وفور مشاهدة القوة بادر باطلاق عيارات نارية باتجاههم من سلاح اوتوماتيكي بحوزته حيث تم التعامل معه واجباره على تسليم نفسه بعد محاصرته وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة اضافة الى كمية من المواد المخدرة كما وجرى ضبط مركبتين مسروقتين وبوشرت التحقيقات .



 

جي بي سي نيوز

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