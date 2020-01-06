وزير الداخلية الاردني يلتقي نظيره المصري

جى بي سي نيوز :- بحث وزير الداخلية سلامة حماد، لدى لقائه في القاهرة، اليوم الأحد، نظيره المصري اللواء محمود توفيق، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وخاصة في المجالات الأمنية والشرطية إضافة إلى أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على البلدين.

وأكد حماد أن زيارته للقاهرة التي يرافقه فيها مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة وعدد من المسؤولين، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى بدعم كامل من قيادتي البلدين، إلى جانب تفعيل آفاق التعاون وفتح قنوات اتصال بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وبرامج التأهيل والتدريب وصولاً إلى مكافحة الجريمة والإرهاب بشتى صوره وتعزيز المنظومة الأمنية في كلا البلدين.

وقال حماد إن الأردن ومصر يرتبطان بعلاقات مميزة ونوعية ويجب الاستمرار في تطويرها وتفعيلها وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم على مختلف الصعد، معتبراً أن تفعيل منظومة العمل العربي المشترك وتيسير سبل الاتصال والتشاور بين الدول العربية يساهم إلى حد كبير في إيجاد حلول لمختلف التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها.

من جانبه، رحب الوزير المصري بالوزير حماد والوفد المرافق له، مؤكداً حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون مع نظيرتها الأردنية من خلال تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وذلك انطلاقا من أهمية دعم العمل الأمني والشرطي لتحقيق الاستقرار في البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على تطابق الرؤى المتعلقة بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، التقى حماد لدى زيارته أكاديمية الشرطة المصرية، مساعد وزير الداخلية المصري/ مدير الأكاديمية اللواء أحمد إبراهيم، وبحث معه إمكانية تعزيز التعاون الشرطي والأمني عبر تبادل برامج التدريب والتأهيل والتركيز على الأساليب الحديثة في مكافحة الجريمة والتعامل معها وخاصة في ظل التطورات التي طرأت على الاساليب الجرمية وتنوعها الأمر الذي يتطلب الاستمرار بمواكبة كل ما هو جديد ومتطور وتفعيل التعاون لتحقيق الامن والاستقرار.

وأشار حماد إلى أن وزارة الداخلية وأذرعها الأمنية تعمل بكل طاقاتها لتوفير الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة، وتحرص باستمرار على الاستفادة من الخبرات الأمنية العربية والدولية لتحقيق الكفاءة التي تتطلبها المنظومة الأمنية بكافة أبعادها.

وأبدى المسؤول المصري كامل الاستعداد للتعاون مع الأردن ووزارة الداخلية في كل ما يحقق مصالحهما المشتركة.

--(بترا)

