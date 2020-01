أسوس تعلن عن شاشة ألعاب بمعدل تحديث 360 هرتز

أعلنت شركة أسوس العام المنصرم عن شاشة حاسوب بمعدل تحديث هائل قدره 360 هرتز ولكن الأمر لم يكن إلا

Push the boundaries of gaming until there are simply none left:

The ROG Swift PG360° is here.

Get immersed with a 3.14159 ms response time and 360Hz refresh rate.

Fully compatible with the new @NVIDIAGeForce "R.O.N." AI-powered gaming assistant. pic.twitter.com/MRD9sBzmDA