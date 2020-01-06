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ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى منذ 2018

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ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى منذ 2018 ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى منذ 2018

مباشر: ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ عام 2018، بدعم تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس"، اليوم الإثنين، أن ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو ارتفعت إلى 7.6 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، مقابل 0.7 نقطة المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مؤشر "ثينتكس" والذي يرصد ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو سوف يسجل 3.0 نقطة هذا الشهر.

وتعتبر القراءة المسجلة في الشهر الجاري هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018

وتجاهل المستثمرون التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين إياها غير مؤثرة على الوضع الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر الوضع الحالي سجل ارتفاعاً إلى 5.5 نقطة في الشهر الحالي، مسجلاً أفضل قراءة منذ يونيو/حزيران 2019، مقارنة بـ - 1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.

كما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية لمستوى 9.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2018.

وبحلول الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1204 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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