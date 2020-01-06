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ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من التوقعات

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ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من التوقعات ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إشارة إلى نشاط أداء المستهلكين في أكبر أوروبي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الإثنين، أن مبيعات التجزئة المعدلة موسمياً صعدت بنسبة 2.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الماضي على أساس شهري.

وارتففت مبيعات التجزئة في ألمانيا بذلك عن توقعات المحللين والتي كانت تشير إلى صعودها بنسبة 1.1 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، صعدت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 2.8 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1194 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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