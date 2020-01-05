منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية الأربعاء

جي بي سي نيوز :- يستمر تأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية خلال ساعات نهار الأحد يعمل على هطول زخات من الأمطار على المنطقة الوسطى و الشمالية مع أجواء باردة

تراجع فرص هطول الأمطار وانحسار المنخفض ليل الأحد/الاثنين:

يبتعد المنخفض الجوي عن المملكة تدريجيا ليل الأحد/الاثنين ويستقر الطقس مؤقتا نهار الاثنين حيث تسود أجواء صافية و باردة مع تفرق بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

نشاط في سرعة الرياح الثلاثاء في مقدمة لمنخفض جوي يبدأ الأربعاء:

تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة تعمل على اثارة الغبار و الاتربة في المناطق الصحراوية، وتتفرق الغيوم على ارتفاعات مختلفة تعمل على هطول زخات أمطار خفيفة و عشوائية الطابع.

الأربعاء منخفض جوي من الدرجة الثانية قابل للتطور:

مع استمرار سيطرة مرتفع جوي في مناطق واسعة من غرب القارة الاوروبية و غرب البحر المتوسط، تندفع المزيد من الكتلة الهوائية الباردة نحو وسط و شرق البحر المتوسط خلال الفترة القادمة ، وبالتالي تتشكل المزيد من المنخفضات الجوية مع توقعات بأن تتحرك شرقا نحو بلاد الشام.

ويراقب طقس العرب تحرك منخفض جوي نحو المملكة قادما من وسط البحر المتوسط يوم الأربعاء، يترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة من جديد، حيث يتجدد هطول الأمطار والأجواء الباردة في مختلف مناطق المملكة.

و صنّف كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب المنخفض الجوي على أنه من الدرجة الثانية بحسب مقياس طقس العرب في تصنيف شدة المنخفضات الجوية وهي درجة المنخفضات الجوية الاعتيادية، مع امكانية تطور المنخفض الجوي خلال التحديثات القادمة.