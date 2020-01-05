أخبار عاجلة

الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية -
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية -
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل -
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش -
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية الأربعاء

Google+ Print
منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية الأربعاء منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية الأربعاء

جي بي سي نيوز :-  يستمر تأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية خلال ساعات نهار الأحد يعمل على هطول زخات من الأمطار على المنطقة الوسطى و الشمالية مع أجواء باردة

تراجع فرص هطول الأمطار وانحسار المنخفض ليل الأحد/الاثنين:

يبتعد المنخفض الجوي عن المملكة تدريجيا ليل الأحد/الاثنين ويستقر الطقس مؤقتا نهار الاثنين حيث تسود أجواء صافية و باردة مع تفرق بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

نشاط في سرعة الرياح الثلاثاء في مقدمة لمنخفض جوي يبدأ الأربعاء:

تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة تعمل على اثارة الغبار و الاتربة في المناطق الصحراوية، وتتفرق الغيوم على ارتفاعات مختلفة تعمل على هطول زخات أمطار خفيفة و عشوائية الطابع.

الأربعاء منخفض جوي من الدرجة الثانية قابل للتطور:

مع استمرار سيطرة مرتفع جوي في مناطق واسعة من غرب القارة الاوروبية و غرب البحر المتوسط، تندفع المزيد من الكتلة الهوائية الباردة نحو وسط و شرق البحر المتوسط خلال الفترة القادمة ، وبالتالي تتشكل المزيد من المنخفضات الجوية مع توقعات بأن تتحرك شرقا نحو بلاد الشام.

ويراقب طقس العرب تحرك منخفض جوي نحو المملكة قادما من وسط البحر المتوسط يوم الأربعاء، يترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة من جديد، حيث يتجدد هطول الأمطار والأجواء الباردة في مختلف مناطق المملكة.

و صنّف كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب المنخفض الجوي على أنه من الدرجة الثانية بحسب مقياس طقس العرب في تصنيف شدة المنخفضات الجوية وهي درجة المنخفضات الجوية الاعتيادية، مع امكانية تطور المنخفض الجوي خلال التحديثات القادمة.

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
العقبة : القبض على مطلوب بعد مقاومة شديدة ... صور

العقبة : القبض على مطلوب بعد مقاومة شديدة ... صور

بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار

تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار

وزير الداخلية الاردني يلتقي نظيره المصري

وزير الداخلية الاردني يلتقي نظيره المصري