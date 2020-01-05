صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التسويق على فيسبوك مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لاحتراف التسويق على فيسبوك The Ultimate Facebook Marketing Certification Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 485.

المدة: 30 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إستراتيجيات التسويق عبر فيسبوك ابتداءً من أساسيات الإعلانات المدفوعة، ومرورًا بكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة Facebook Pixel، و البث المباشر FB Live، وانتهاءً بكيفية بناء روبوتات دردشة تفاعلية chatbots على مسنجر لدعم عملك.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحديد جمهورك المستهدف لضمان عرض إعلاناتك فقط للأشخاص المهتمين بمنتجاتك أو شركتك، لمساعدتك على تجنب إنفاق الأموال على الإعلانات التي لا تعمل. كما ستتعرّف على كيفية الوصول إلى الآلاف من الأشخاص على فيسبوك وكيفية تحويلهم إلى عملاء باستخدام أدوات إعادة الاستهداف.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية الاستفادة من قوة (الفيديو المباشر) Live Video على فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر من خلال Periscope، ويوتيوب للحصول على المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي تخصصًا هامًا من تخصصات التسويق الإلكتروني، وسيصبح أكثر أهمية مع مرور الوقت بسبب زيادة أعداد مستخدمي هذه المنصات باستمرار. حيث تطورت منصة فيسبوك من وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى منصة ترويجية للشركات، ولا عجب في أن فيسبوك لديه الآن أكثر من 7 ملايين مُعلن.

تتغير الخوارزميات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، ولذلك يجب عليك تغيير استراتيجيات التسويق الخاصة بك لتكون مواكبًا لهذه التغيرات.

يمكنك تطوير مهاراتك في التسويق على فيسبوك من خلال الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Facebook Marketing Certification Bundle) التي تتيح لك تعلم أفضل الممارسات التسويقية على فيسبوك وتعزيز علامتك التجاري خلال 30 ساعة فقط.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وما يصل إلى 485 درسًا، وأكثر من 30 ساعة من المحتوى تغطي العديد من مهارات التسويق عبر فيسبوك.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إستراتيجيات التسويق عبر فيسبوك ابتداءً من أساسيات الإعلانات المدفوعة، ومرورًا بكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة Facebook Pixel، و البث المباشر FB Live، وانتهاءً بكيفية بناء روبوتات دردشة تفاعلية chatbots على مسنجر لدعم عملك.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحديد جمهورك المستهدف لضمان عرض إعلاناتك فقط للأشخاص المهتمين بمنتجاتك أو شركتك، وذلك لمساعدتك على تجنب إنفاق الأموال على الإعلانات التي لا تعمل. كما ستتعرّف على كيفية كيفية الوصول إلى الآلاف من الأشخاص على فيسبوك وكيفية تحويلهم إلى عملاء باستخدام أدوات إعادة الاستهداف.

كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية الاستفادة من قوة (الفيديو المباشر) Live Video على فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر من خلال Periscope، ويوتيوب للحصول على المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete Facebook Marketing Masterclass

Facebook Page Masterclass: Use It to Grow Your Business

The Complete Facebook Sales Funnel Blueprint

The Complete Facebook Retargeting Course

Social Media Live Streaming: The Power of Video Marketing

Facebook Ads for Beginners

Facebook Ads for Local Business: Use Facebook to Attract More Customers

الحصول على الصفقة: من هنا.