التحديث مستمر.. هواوي تبدأ اختبار أندرويد 10 على 7 من هواتفها

أكد حساب رسمي لشركة هواوي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أنها سوف تُطلق واجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 لـ 7 هواتف جديدة.

وتعتزم هواوي بدء اختبار أندرويد 10 لأربعة هواتف هواوي وهونر خلال شهر شباط/فبراير المقبل، على أن تبدأ اختبارها لثلاثة هواتف أخرى خلال شهر آذار/مارس القادم.

وأوضحت الشركة أن الهواتف التي ستبدأ اختبار أندرويد 10 في شهر شباط/فبراير 2020 هي: (نوفا 5) nova 5، و(نوفا 5آي برو) nova 5i Pro، و(نوفا 5زد) nova 5z، و(هونر 20إس) Honor 20s. أما الهواتف التي سيبدأ اختبارها في شهر آذار/مارس فهي: (نوفا 5آي) nova 5i، و(إنجوي 10إس) Enjoy 10s، و(هونر 20 لايت) Honor 20 Lite.

يُشار إلى أنه في الوقت الراهن لا يمكن إلا للأجهزة في الصين (التي تأتي بدون خدمات جوجل) الانضمام إلى البرنامج التجريبي من خلال تطبيق المجتمع الخاص بهواوي على الهواتف.

كما يُشار إلى أن هواوي كانت قد بدأت أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم إطلاق النسخة النهائية المستقرة من واجهة المستخدم EMUI 10 لهواتفها الذكية التي أطلقتها في عامي 2018، و2017، وذلك بعد أن بدأت في وقت سابق إطلاقها لهواتفها الرائدة لعام 2019. وبعد ذلك، أعلنت الشركة عن أن أكثر من 10 ملايين هاتف من هواتفها تعمل الآن بنظام أندرويد 10.