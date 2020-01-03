الفيدرالي: المخاطر الاقتصادية تراجعت لكن تباطؤ التضخم لا يزال مقلقاً

مباشر: أعرب الاحتياطي الفيدرالي عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الأمريكي في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول مع تهدئة التوترات التجارية، لكن صناع السياسة ما زالوا يخشون أن يظل التضخم منخفضًا للغاية.

وصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع لصالح تثبيت معدل الفائدة خلال الشهر الماضي، بعد قيامه بثلاثة تخفيضات في 2019.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماع الأخير والصادر اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أن العديد من صناع السياسة رأوا أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد تميل إلى حد ما إلى الجانب السلبي، إلا أن بعض المخاطر قد تراجعت خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر المحضر أن المعلومات المتاحة لاجتماع ديسمبر/كانون الأول أشارت إلى أن ظروف سوق العمل لا تزال قوية وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تزايد بوتيرة معتدل في النصف الثاني من عام 2019.

فيما أضاف محضر الفيدرالي: "أعرب عدد قليل من صناع السياسة عن قلقهم من أن بقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة قد يشجع على المخاطرة المفرطة، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الاختلالات في القطاع المالي".

في حين أعرب العديد من صناع السياسة في المركزي الأمريكي عن قلقهم بشأن استمرار انخفاض معدل التضخم دون المستهدف البالغ 2 بالمائة.

ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة الاستراتيجيات الخاصة بكيفية دفع التضخم إلى أعلى، بما في ذلك إمكانية تركه يتجاوز هدفه لفترة من الزمن، لكن البنك لم يتخذ قرارًا نهائيًا.

ولكن أشار الاحتياطي الفيدرالي إنه لن يعيد التأكيد على "الأهداف طويلة المدى والاستراتيجية النقدية" في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.850.