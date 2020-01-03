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عضو بالفيدرالي: تحريك الفائدة الأمريكية يتطلب تغييراً جوهرياُ بالتوقعات الاقتصادية

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عضو بالفيدرالي: تحريك الفائدة الأمريكية يتطلب تغييراً جوهرياُ بالتوقعات الاقتصادية عضو بالفيدرالي: تحريك الفائدة الأمريكية يتطلب تغييراً جوهرياُ بالتوقعات الاقتصادية

مباشر: قال عضو في الاحتياطي الفيدرالي إنه لابد من حدوث تغيير جوهري في التوقعات الاقتصادية من أجل تحريك معدلات الفائدة.

وأضاف "توماس باركين" رئيس الفيدرالي في "ريتشموند" خلال خطاب في "بالتيمور" اليوم الجمعة، أن أداء الاقتصاد الأمريكي مستقر في الوقت الحالي ويجب على صناع السياسة التحلي بالصبر قبل إجراء المزيد من التغييرات في السياسة النقدية، بحسب وكالة "رويترز".

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 لتفادي مخاطر الحرب التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضح عضو الفيدرالي باركين: "أريد أن أرى تأثير عمليات خفض الفائدة هذه فعل شيئًا آخر".

ووافق الفيدرالي بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة التقدية الشهر الماضي لتظل عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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