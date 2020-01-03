محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ووسط تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 2009، في حين ارتفع الإنفاق على البناء الأمريكي بأكثر من التقديرات.

لكن العملة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى من أكتوبر/تشرين الأول أمام عملات الملاذ الآمن بقيادة الين الياباني، بسبب اشتعال التوترات في الشرق الأوسط الناجمة عن غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة تسببت في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكانت العملة الأمريكية ارتفعت في وقت مبكر من التعاملات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بسبب التأثير السلبي للأخبار الاقتصادية القاتمة من أوروبا والمملكة المتحدة والتي تضغط على عملاتهما.

وينتظر المستثمرون محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر إعلانه في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1166 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنية الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى مستوى 1.3081 دولار.

بينما تراجعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة مستوى 108.01 ين، فيما استقرت مقابل نظيرتها السويسرية مسجلة مستوى 0.9712 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 96.836، بعد أن ارتفع إلى مستوى 97.105 في وقت سابق من التعاملات.