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ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع

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ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع

مباشر: ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بما يتجاوز التوقعات خلال الشهر الأخير من 2019، مع الاتجاه الهبوطي الذي يسيطر على أكبر أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع إلى 4.9 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 4.8 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 8 آلاف فرد في الشهر الماضي بالقراءة المعدلة موسيماً مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 2.227 مليون فرد.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سوف يرتفع بنحو 3 آلاف شخص خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

أما على أساس سنوي، فإن عدد العاطلين عن العمل في الشهر الماضي كان أعلى بنحو 18 ألف فرد مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

كما ارتفع عدد العمالة المقنعة، والتي تأخذ في الاعتبار التغيرات في سياسات سوق العمل والعجز على المدى القصير، بمقدار 6 آلاف شخص خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق له.

وبلغ إجمالي عدد العمالة المقنعة في ديسمبر/كانون الأول 3.18 مليون فرد وهو أعلى بنحو 18 ألف شخص عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

عانت المصانع الألمانية من أسوأ ركود لها خلال العام الماضي، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبريكسيت من مخاوف المصدرين.

وبحلول الساعة 12:41 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.1137 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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