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اقتراض المستهلكين في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2013

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اقتراض المستهلكين في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2013 اقتراض المستهلكين في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2013

مباشر: تراجع اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة لشراء السلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ عام 2013 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع وجود صافي في إعادة سداد بطاقات الائتمان.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن اقتراض المستهلكين لشراء السلع والخدمات في بريطانيا تراجع إلى 0.6 مليار جنيه إسترليني خلال نوفمبر/تشرين الثاني وهي أضعف وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وبحسب البيانات، فإن شهر نوفمبر/تشرين الثاني شهد إعادة سداد لبطاقات الائتمان بنحو 0.1 مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى منذ يوليو/تموز عام 2013.

وتراجع بذلك معدل النمو السنوي لائتمان المستهلكين إلى 5.7 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 6.1 بالمائة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقاً للبيانات، فإن صافي اقترض الأسر للرهن العقاري تراجع هامشياً إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

كما أن موافقات على طلبات الرهن العقاري لشراء منزل في ثاني أكبر أوروبي استقرت عند 65 ألف طلب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وهي نفس قراءة الشهر السابق له.

وبالنسبة لمعدل النمو السنوي في اقتراض الأسر، فظل ضمن نطاق الثلاثة أعوام الماضية والبالغ 3.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 11:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.6 بالمائة إلى 1.3059 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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