محدث.. "داو جونز" يربح 330 نقطة بالختام ليسجل مستوى قياسي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، ليربح "داو جونز" أكثر من 330 نقطة مع التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية الجزئية.

وقادت أسهم شركات الرقائق مكاسب "وول ستريت"، كما ارتفع سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة ليتصدر صعود المؤشر الصناعي "داو جونز".

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم جراء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يُوقع الصفقة التجارية الجزئية مع الصين في منتصف الشهر الجاري.

كما ارتفعت معنويات المستثمرين أيضاً مع إعلان البنك المركزي الصيني تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في مسعى لتوفير المزيد من السيولة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض النشاط الصناعي الأمريكي خلال ديسمبر/كانون الأول المنقضي.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت أكبر مكاسب سنوية في 6 سنوات خلال العام الماضي، في عام سعيد للأسواق العالمية.

وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم التعاملات عند مستويات قياسية جديدة حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 330.3 نقطة إلى مستوى 28868.8 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3256 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 9092.1 نقطة.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.821.